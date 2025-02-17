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Dolar güne nasıl başladı? 17 Şubat yorumu

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 36,2340 seviyesinden işlem görüyor.

17 Şubat 2025 | 09:28
Dolar güne nasıl başladı? 17 Şubat yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 36,2240'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,2340 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 38,0340'tan, sterlin/TL de yatay seyirle 45,6060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, söz konusu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA

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