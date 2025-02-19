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Dolar güne nasıl başladı: 19 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,3030 seviyesinden işlem görüyor.

19 Şubat 2025 | 09:52
Dolar güne nasıl başladı: 19 Şubat yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 36,2760'tan tamamladı. 

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 36,3030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,9720'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,8260'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Trump'ın gümrük vergisi planlarının, Fed'in enflasyonla mücadelesini sekteye uğratabileceğine dair soru işaretleri devam ederken, bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, söz konusu tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacağını ifade etti. Fed'in para politikasında temkinli bir strateji izlemesinin beklendiğini belirten analistler, Trump yönetiminin gündemindeki tarife planlarının etkilerinin takip edileceğini vurguladı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini temmuzda yapacağı beklentisinin güçlenmeye devam ettiğini kaydeden analistler, makroekonomik veriler ve ticaret politikasına ilişkin haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107,5 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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