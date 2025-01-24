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Dolar güne nasıl başladı: 24 Ocak yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,7020 seviyesinden işlem görüyor.

24 Ocak 2025 | 10:59
Dolar güne nasıl başladı: 24 Ocak yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,6340'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,7020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 37,3510'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 44,2300'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 107,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.

Öte yandan, yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti. AA

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Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket
SPK'dan yeni bülten: 4 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsada 1 hissede yatırımcı bazında tedbir kararı
Bir hissede yatırım aracı bazında tedbir kararı
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GERİ
İLERİ
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