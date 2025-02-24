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Dolar güne nasıl başladı? 24 Şubat yorumu

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 36,4350 seviyesinden işlem görüyor.

24 Şubat 2025 | 10:34
Dolar güne nasıl başladı? 24 Şubat yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 36,4480'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 36,4350 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 38,3030'dan ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,1250'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 106,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürürken, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Analistler, Trump'ın söz konusu adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri beslediğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeledeki kazanımlarını riske atabileceğini belirtti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı da takip ediliyor. Trump, cumartesi başkent Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte, Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi. Trump, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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GERİ
İLERİ
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