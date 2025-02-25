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Dolar güne nasıl başladı? 25 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4620 seviyesinden işlem görüyor.

25 Şubat 2025 | 09:35
Dolar güne nasıl başladı? 25 Şubat yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 36,4360'tan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,4620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 38,2020'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 46,0820'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Analistler, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında olduğu kaydederek, söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin destek, 107 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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