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Dolar güne nasıl başladı? 25 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,4560 seviyesinden işlem görüyor.

26 Şubat 2025 | 10:11
Dolar güne nasıl başladı? 25 Şubat yorumu

Dün 36,4060-36,6380 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 36,4430'dan tamamladı. 

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 36,4560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 38,2620'den ve sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 46,1090'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

Trump'ın politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine yönelik endişeler de varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, bankanın yıl genelinde toplamda iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 puanın direnç, 106 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getirdi. AA

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Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
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