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Dolar güne nasıl başladı: 6 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,9300 seviyesinden işlem görüyor.

06 Şubat 2025 | 10:08
Dolar güne nasıl başladı: 6 Şubat yorumu

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,9070'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,9300 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 37,4250'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 44,8560'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 107,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin azalması, varlık fiyatlarında etkili oluyor. Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün verdiği röportajda, Trump yönetiminin, 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini söyledi. Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesinin yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti. AA

 

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