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Dolar güne yükselişle başladı: 7 Şubat yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,9760 seviyesinden işlem görüyor.

07 Şubat 2025 | 10:18
Dolar güne yükselişle başladı: 7 Şubat yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,8890'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,9760 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 37,3680'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 44,7190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 107,8 seviyesinde.

ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalması varlık fiyatlamalarında etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarını oluşturmada önem verdiği verilerden olan istihdam raporundan alınacak sinyallerin bankanın projeksiyonlarına yönelik mesaj verebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti. AA

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu (31 Ocak)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme
Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı
Vişne Madencilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233
Borsa İstanbul'dan, konkordato açıklayan şirketle ilgili açıklama
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