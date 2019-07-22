Bütçede nihayet frene basıldı
Merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Bu açık tutarı çok yüksek ama yine de geçen yılın aynı ayındaki düzeyinin oldukça altında.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkezi yönetim bütçesi geçen yılın haziran ayında bundan neredeyse iki kat daha yüksek bir açık vermişti. Geçen yılın haziran ayındaki bütçe açığı 25,6 milyar TL’yi bulmuştu.
Haziran ayındaki bütçe açığı geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin çok altında kalsa da yılın ilk yarısındaki durum öyle değil. Ocak-haziran dönemindeki bütçe açığı 78,6 milyar TL’yi buldu.
Bu tutar geçen yılın aynı dönemindeki bütçe açığını yüzde 70,5 aşıyor. Geçen yılın ocak-haziran dönemindeki bütçe açığı 46,1 milyar TL düzeyindeydi.
Ancak haziran ayındaki düşüş yıllık bazdaki bütçe açığının gerilemesini sağladı. Önceki dört ayda rekor üstüne rekor kıran yıllık bütçe açığı mayıs ayında 118,7 milyar TL’ye kadar çıkmıştı.
Haziran ayında ise önemli bir düşüş göstererek 105,1 milyar TL’ye indi. Bu durum hükümetin haziran ayında harcamalarda frene basmasından kaynaklanıyor. Haziran ayında bütçe harcamaları yüzde 12,5 geriledi.
Bu gerilemeyi cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri ve borç verme kalemlerindeki düşüş sağladı.
Bu kalemlerdeki düşüş ise 23 Haziran’da tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de geride kalmasıyla yerel seçim sürecinin nihayet tamamlanmasıyla ilgili gibi görünüyor.
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