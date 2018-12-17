Cari açık hızla aşağı iniyor
Türkiye’nin cari açığındaki düşüş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, cari işlemler dengesi ekim ayında 2,8 milyar dolar fazla verdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Oysa geçen yılın aynı ayında 3,8 milyar dolarlık açık vardı. Hal böyle olunca eylül ayında 46 milyar dolar düzeyinde olan yıllık bazdaki cari açık da ekim ayında 39,4 milyar dolara indi.
Türkiye’nin cari işlemler dengesi aylık bazda ağustos ayından beri yani üç aydır fazla veriyor. Bu da yıllık bazdaki cari açığı hızla aşağı çekiyor.
Daha geçen mayıs ayında 58,1 milyar dolar düzeyinde olan yıllık cari açık ekim ayında 40 milyar doların altına kadar indi.
Dış ticaret verileri cari işlemler dengesinin kasım ayında da fazla verdiğine ve dolayısıyla yıllık cari açığın bu ayda
daha da aşağı inmiş olabileceğine işaret ediyor.
Bu gidişle yıllık cari açık 2018 yılını ise 30 milyar doların altında bitirebilir. Normalde cari açıktaki düşüş olumlu bir gelişmedir ama maalesef bu seferki düşüş pek de iyi bir şeyden kaynaklanmıyor.
Gösterge’nin birinci sayfasında da yazdığımız gibi, ekonomi üçüncü çeyrekte durgunluğa girmiş durumda ve şu sıralarda da bir resesyona adım atmış gibi görünüyor. Cari açıktaki düşüş işte bundan kaynaklanıyor.
İç talepteki daralma ithalatı ve dolayısıyla dış ticaret açığını aşağı çekiyor. Türkiye’de cari işlemlerin büyük bölümünü mal ve hizmet ticareti oluşturduğu için de dış ticaret açığındaki düşüş aynen cari açığa yansıyor.
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