Cari açıkta sıfırlanmaya az kaldı
Türkiye’de ekonomi ne zaman küçülmeye başlasa buna mutlaka cari işlemler dengesinde düzelme eşlik eder.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Çünkü Türkiye ekonomisi ithalata aşırı bağımlı ve küçülmeye başlayınca ithalat ve dolayısıyla dış ticaret açığı ile cari açıkta da gerileme başlıyor. Nitekim şu anda da aynen böyle oluyor.
Türkiye’nin cari işlemler dengesindeki açık geçen yılın ortalarından bu yana hızla düşüyor. Bu düşüş kolay kolay duracağa da benzemiyor.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler dengesi mart ayında 589 milyon dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık bundan 8 kat daha fazla ve 4,7 milyar dolar düzeyindeydi.
Hal böyle olunca mart ayında yıllık yani son 12 aylık kümülatif cari açık da epey bir miktar daha aşağıya geldi. Şubat ayında 17 milyar dolar düzeyinde olan yıllık cari açık mart ayında 12,8 milyar dolara indi.
Yıllık cari açıkta nisan ayında da büyük bir düşüş göreceğiz. Çünkü Ticaret Bakanlığı’nın verilerinde nisan ayında dış ticaret açığının yüzde 55,7 düşüşle 6,7 milyar dolardan 3 milyar dolara indiğini görmüştük.
Bu durum nisan ayında yıllık cari açığın 10 milyar doların altına indiğine işaret ediyor. Ekonomideki gidişata bakılırsa çok geçmeden cari işlemler dengesindeki açığın sıfırlandığını da görebiliriz.
Yıllık cari açık bu hızla düşmeye devam ederse haziran veya temmuz ayında bu durum gerçekleşebilir. Ekonomide yılın ikinci yarısında beklenen toparlanmanın gerçekleşmemesi halinde cari işlemler dengesi 2019’u fazla vererek de kapatabilir.
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