Cari işlemlerde ‘dengelenme’ tamam gibi
Türkiye’nin cari işlemler dengesi mayıs ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Oysa geçen yılın aynı ayında 6,2 milyar dolarlık açık vardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın mayıs ayındaki bu büyük açığın bu yıl az da olsa fazlaya dönüşmesi yıllık cari açıkta büyük bir düşüş daha getirdi.
Nisan ayında 8,7 milyar dolar olan yıllık cari açık mayıs ayında 2,4 milyar dolara indi. Ticaret Bakanlığı’nın verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin haziran ayında da devam ettiğini göstermişti. Bu nedenle yıllık cari işlemler dengesinin haziran ayında açıktan fazlaya dönüşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz.
Daha geçen yıl bu sıralarda 50 milyar doların üzerinde olan yıllık cari açığın bir yılda fazlaya dönüşmüş olması ekonomideki krizden kaynaklanıyor. Ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülme bu yılın ilk çeyrek döneminde de sürmüştü.
Ekonomideki bu küçülme muhtemelen ikinci çeyrekte de devam etti. Ekonomideki küçülmenin ithal ürünlere talebi azaltması ise dış ticaret açığının ve dolayısıyla cari açığın hızla aşağıya inmesini sağladı.
Türkiye’nin cari işlemler dengesi yıllık bazda en son 2001 krizi sırasında fazla vermişti. 2008-2009 resesyonu sırasında ise epey gerilemekle birlikte cari denge açık vermeye devam etmişti.
Cari işlemler dengesinin bu kez de fazla vermeye başlaması ekonomideki mevcut durumun 2008-2009 resesyonundan ziyade 2001 krizindeki duruma benzer olduğu anlamına geliyor. Bu da krizden çıkmak için aynı o dönemdeki gibi bazı radikal kararlar alınmasına ihtiyaç olduğunu düşündürüyor.
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