Dış borçta ‘kamusal’ yükseliş var
Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), dış borç stokunda 2019’un ilk çeyrek dönemine ilişkin verileri geçen hafta açıkladı. Buna göre 2019’un ilk çeyrek dönemi itibariyle Türkiye’nin 453,4 milyar dolarlık dış borcu var.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın sonunda ise dış borcumuz 444,8 milyar dolardı. Yani 2019’un ilk çeyreğinde dış borç 8,6 milyar dolar artmış bulunuyor. Türkiye’nin dış borcu ekonominin hızlı büyüdüğü 2017 yılında hızla yükselmiş ve 2018’in ilk çeyreğinde de 467,1 milyar dolara kadar ulaşarak rekor kırmıştı.
Ancak geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren dış borçlar düşüş eğilimine girmişti. Özellikle, döviz kurlarındaki sıçrama yüzünden mevcut dış borçlarının TL cinsinden karşılıkları artan özel sektörün yeni borçlanmalarda frene basması yüzünden, geçen yılın son üç çeyreğinde dış borç stokunda 22,3 milyar doları bulan bir düşüş yaşanmıştı.
Bu yılın ilk çeyreğinde bu eğilimin durması ve dış borçların yeniden yükselmesi ise çok büyük ölçüde kamudan kaynaklanıyor.
Yurtiçinde faizleri düşürmek için iç borçlanmaları azaltan hükümetin dış borçlanmaya daha fazla yüklenmesi, ilk çeyrekte kamunun dış borç stokunu 7,8 milyar dolarlık artışla 148,4 milyar dolara yükseltti.
Benzer politika kamunun dış borcunu geçen yılın son çeyreğinde de 3,3 milyar dolar arttırmıştı.
İlk çeyrekte özel sektörün dış borcu ise sadece 0,8 milyar dolar arttı ve 299,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Merkez Bankası’nın dış borcu ise 5,9 milyar dolarlık düzeyinde sabit kaldı.
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