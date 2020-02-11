Dış ticaret 2020’ye iyi başlamadı
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ocak ayında ihracat 13,9 milyar dolar, ithalat 18,5 milyar dolar ve dış ticaret açığı da 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
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Geçen yılın aynı ayında ihracat 13,2 milyar dolar, ithalat 15,7 milyar dolar ve dış ticaret açığı da 2,5 milyar dolardı. Buna göre ocak ayında yıllık bazda ihracat yüzde 5,5, ithalat yüzde 18,2 ve dış ticaret açığı ise yüzde 85,4 artış gösterdi.
Bu veriler dış ticarette 2020 yılının iyi başlamadığına işaret ediyor. Öncelikle ihracattaki artış vasatın epey altında bulunuyor.
Bu durum şubat ve mart aylarında da devam ederse ilk çeyrekte dış talebin ekonomik büyümeye katkısı epey düşük olabilir.
Öte yandan ithalattaki artış iç talepteki canlılığın sürdüğüne işaret ediyor ama bunun getirdiği dış ticaret açığındaki büyük artış ekonominin dengesi açısından hiç de iyi bir haber oluşturmuyor.
Ekonominin resesyona girmesiyle 2018 yılında düşüşe geçen yıllık bazdaki cari işlemler dengesi açığı 2019’da fazlaya dönüşmüştü. Ancak 2019’un son aylarına doğru iç talebin canlanmasıyla bu cari fazla düşüşe geçmişti.
Ocak ayı dış ticaret verileri yıllık bazdaki cari işlemler dengesinin bu ayda yeniden açık vermeye başlamış olabileceğini düşündürüyor. Bu da hükümetin “dengeli büyüme” hedefi konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Ekonomideki büyüme iç talebe dayandığı müddetçe maalesef cari açıktan kaçış yok.
Burada sorunu son dönemde ülkemize büyük bir cari açığı finanse edebilecek kadar sermaye girişinin olmaması oluşturuyor. Bu durum değişmezse ekonomideki canlanma çok geçmeden yerini tekrar durgunluğa bırakabilir.
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