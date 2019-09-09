Dış ticaret tablosunda değişiklik var
Ticaret Bakanlığı’nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, Türkiye ağustos ayında 12,5 milyar dolarlık ihracat ve 15 milyar dolara yakın da ithalat yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 ve ithalat ise yüzde 1,1 artış gösterdi. Bu arada ağustos ayındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin yüzde 0,9 altında kaldı.
Ağustos ayı dış ticaret verilerinde ilk dikkat çeken noktayı ithalatta geçen yılın haziran ayından beri süren düşüşün nihayet durması ve az da olsa yükseliş yaşanması oluşturuyor.
Bu durum ekonomide geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden küçülmenin de artık sonuna gelinmekte olduğunu düşündürüyor. Ancak ithalattaki artışın çok düşük olması ekonomik büyümenin hemen hızlanmayacağını da ifade ediyor.
İhracattaki zayıf performans da dış talepten büyümeye gelen katkının zayıflamakta olduğu sinyalini veriyor.
Öte yandan ağustos ayında dış ticaret açığındaki düşüşün de neredeyse durması ise cari açıktaki düşüşün de sonuna gelmekte olduğumuzu gösteriyor.
Ağustos ayında uzun bir bayram tatili vardı. Bu tatil ihracat ve ithalatın normalde olması gerekenden daha düşük gerçekleşmesine neden oldu. Ancak bu tatilin ihracat ve ithalattaki yıllık değişim oranları üzerinde fazla bir etkisi olmadı.
Çünkü geçen yıl da ağustos ayında uzun bir bayram tatili vardı. O tatil geçen yıl ağustos ayında da ihracat ve ithalatın normalde olması gerekenden düşük çıkmasına yol açmıştı.
Bu nedenle uzun bayram tatili dış ticaret verilerinin düzey değerlerini etkilese de değişim oranlarını fazla etkilemedi.
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