Dış ticaret tablosunda değişiklik yok
Türkiye eylül ayında 14,4 milyar dolarlık ihracat ve 16,5 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece 2 milyar doların biraz üzerinde bir dış ticaret açığı ortaya çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Eylül ayında ihracat ve ithalatta geçen yılın aynı ayına göre çok az değişiklik oldu. İhracattaki artış yüzde 0,3’te, ithalattaki artış da yüzde 0,9’da kaldı. Buna karşılık dış ticaret açığı ise yüzde 5,8 arttı.
Dış ticarette eylül ayı tablosu aşağı yukarı ağustos ayındaki tabloya benziyor. İhracattaki artışın yine çok düşük olduğu görülüyor. İthalatta 14 aydır yaşanan düşüş ağustos ayında sona ermiş ama çok fazla bir artış da olmamıştı.
Eylül ayında bu durum aynen devam etti. Benzer şekilde, dış ticaret açığında 14 aydır süren düşüş de ağustos ayında bitmiş ama çok fazla bir artış yaşanmamıştı. Eylül ayında dış ticaret açığındaki artış biraz daha yüksek oldu ama durum çok fazla da değişmedi.
Dış ticarette iki aydır gördüğümüz bu tablo ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülmenin sona ermekte olduğu anlamına geliyor. Ancak ortada kayda değer bir büyüme sinyali de yok.
Bu tablo üçüncü çeyrekte sıfır dolayında bir büyüme görebileceğimize işaret ediyor. Tabii bu konuda daha net konuşabilmek için reel dış ticaret verilerini de görmemiz gerekiyor.
Dış ticarette gördüğümüz bu tablo cari işlemler dengesi açısından ise olumsuz sinyaller veriyor. Yıllık cari işlemler dengesi haziran ayında fazlaya dönmüş ve bu durum temmuz ayında da devam etmişti.
Dış ticaret açığının yeniden yükselişe geçmesi, cari işlemler dengesinin yakında yeniden açık vermeye başlayabileceğini ifade ediyor.
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