Ekonomi 2019’a da kötü girdi
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 74,4 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 78,2 seviyesindeydi. Buna göre ocak ayında kapasite kullanımı 3,8 puan düşüş göstermiş bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu da geçen yılın son çeyreğinde küçüldüğü tahmin edilen Türkiye ekonomisinin 2019 yılına da kötü başladığı anlamına geliyor.İmalat sanayi kapasite kullanım oranı bize sanayi üretiminin durumu hakkında kabaca da olsa fikir veren bir gösterge.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranındaki her gelişme sanayi üretimine aynen yansımıyor ama bu göstergede belirgin bir düşüş olması genelde sanayi üretiminde de düşüş olduğuna işaret ediyor. Nitekim geçen yılın son aylarında aynen böyle oldu.
Ekim ve kasım aylarında sanayi üretiminde düşüş çıkacağını imalat sanayi kapasite kullanım oranındaki düşüş önceden haber vermişti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranındaki düşüşün aynen sürmesi, sanayi üretiminde geçen yılın son ayı ile 2019’un ilk ayında da düşüş göreceğimizi ifade ediyor.
Öte yandan sanayi üretimindeki değişim ile ekonominin genelindeki büyüme arasında bulunan paralellik de imalat sanayi kapasite kullanım oranından ekonomik büyümenin seyri hakkında da bilgi edinmemizi sağlıyor.
İşte ocak ayı kapasite kullanım oranı verilerinden ekonominin 2019 yılına da kötü başladığı sonucunu çıkarmamız da buna dayanıyor. Maalesef bu gidişat öyle çabucak tersine dönecekmiş gibi de görünmüyor.
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