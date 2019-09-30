Ekonomide kötümserlik devam ediyor
İktisadi birimlerin ekonominin geleceğine ilişkin kötümserliği geçmek bilmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı Ekonomik Güven Endeksi (EGE) eylül ayında 86 değerini aldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu değer iyimserlik-kötümserlik sınırı olan 100’ün oldukça altında bulunuyor. EGE’de ve alt kalemlerinde 100’ün üzerindeki değerler iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği ifade ediyor.
Üstelik EGE’nin değeri eylülde yüzde 1,3 gerilemiş bulunuyor. Bu endeksin değeri ağustos ayında 87,1’di. Hükümet ekonomiyi canlandırmak için temmuz ayından bu yana faizleri aşağı çekmeye çalışıyor.
Merkez Bankası bu amaçla son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24’ten yüzde 16,5’e indirdi. 25 Temmuz’daki ilk faiz indiriminden sonra kamu bankaları aylık konut kredisi faizini yüzde 0,99’a çekti.
Bu sayede ağustos ayında konut satışlarında hareketlenme yaşandı. Bu durum inşaat sektöründeki kötümserliği hızla azaltıyor. Ancak bu sektöre ilişkin güven endeksi hala 100’ün çok altında bulunuyor.
Bu faiz indirimleri perakende ticaret ile hizmet sektörlerinde de kötümserliğin azalmasını sağlamış durumda. Ancak tüketici ve reel kesim güven endekslerinin eylül ayında düştüğü dikkati çekiyor.
Üstelik genelde iyimserliğini muhafaza eden reel kesimin eylül ayında az da olsa kötümser tarafa kaydığı da görülüyor. Bu durum faiz indirimlerinin ekonominin esas lokomotifi olan bu iki kesimde moralleri düzeltmeye yetmediğini ifade ediyor.
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