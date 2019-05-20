Ekonomideki küçülme işsizliği büyütüyor!
Ekonomide yaşanan küçülmenin doğal sonucu işsizlikteki yükseliştir. Hemen her zaman geçerli olan bu kural bu dönemde de yaşanıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İşsizlikte geçen yılın ortalarından bu yana yükseliş var. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı veriler, bu yükselişin şubat ayında da sürdüğünü gösteriyor.
Şubat ayında işsiz sayısı 4 milyon 730 bin olarak gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın şubat ayında 3 milyon 354 bin kişiydi. Buna göre bir yılda işsiz sayısında 1 milyon 376 bin kişilik artış yaşanmış durumda.
Şubat ayı için işsizlik oranı ise yüzde 14,7 olarak hesaplanıyor. Bu oranda da geçen yılın aynı ayına göre büyük bir artış var. Geçen yıl şubat ayında işsizlik oranı yüzde 10,6’ydı. Buna göre işsizlik oranında bir yılda yaşanan artış 4,1 puanı buluyor.
İşgücü piyasası verilerinde şubat ayı verileri aynı zamanda yılın ilk çeyrek dönemine ilişkin verileri oluşturuyor. Çünkü bu veriler ocak, şubat ve mart aylarında her hafta yapılan anketlere dayanıyor. İlk çeyrekte işsizlikte yaşanan bu büyük artış da bu dönemde ekonomide küçülme yaşandığını ifade ediyor.
Tabii burada nedensellik ekonomik büyümeden işsizliğe doğru ama işgücü piyasası verilerinin daha önce açıklanması ekonomik büyüme hakkında böyle bir sinyal almamıza da imkan veriyor.
İşsiz sayısı daha geçen kasım ayında 3 milyon 981 bindi. Bu sayı ilk kez aralık ayında 4 milyonu aştı ve rekor kırdı. Bu rekor ocak ve şubat aylarında tazelendi. Böyle giderse bu rekor daha da geliştirilecek ve çok yakında işsiz sayısı 5 milyonu aşacak gibi görünüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?