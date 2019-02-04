Ekonomiye güven toparlanamıyor
Ekonomik Güven Endeksi’nin (EGE) değeri ocak ayında 78,5 oldu. Bu değerde önceki aya göre yüzde 4,2 düşüş var. EGE’nin aralık ayındaki değeri 81,9 seviyesindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), EGE’yi, beş ayrı güven endeksinin verilerini kullanarak hesaplıyor. Bu güven endekslerini ise Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi oluşturuyor.
Ocak ayında bu endekslerden ilk dördünde sırasıyla yüzde 0,9, yüzde 2,4, yüzde 4 ve yine yüzde 4 düşüş yaşandığı, sonuncusunda ise yüzde 2,5 yükseliş olduğu görülüyor.
Ancak bu sonuncusu olan İnşaat Sektörü Güven Endek-si’nin düzeyinin diğerlerine göre çok aşağılarda olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
EGE’nin değeri daha geçen yıl bu sıralarda iyimserlik-kötümserlik sınırı olan 100’ün üzerindeydi. Geçen yıl bahar aylarında bu sınırın altına inen EGE’nin değeri, ekonominin krize girdiği ağustos ayından itibaren ise hızla geriledi.
Ekim ayında 75,2’ye kadar inen EGE, yılın son iki ayında ise biraz toparlanır gibi olmuştu. Ancak son veriler 2019 yılına yeni bir düşüşle girildiğini ifade ediyor.
Türkiye ekonomisinin şu anda bir resesyonda olduğu tahmin ediliyor. Bu resesyondan çıkıla-bilmesi için öncelikle ekonomiye güvenin toparlanması gerekiyor.
Ekonomiye güven zayıf olmaya devam ettikçe tüketim ve yatırımlar da zayıf kalmaya devam edecek. Bu da resesyonun uzamasına neden olabilecek.
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