Faizde beklenen indirim geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 25 Temmuz’daki toplantısından para politikası faizinde 425 baz puanlık indirim kararı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Böylece 10 aydır yüzde 24’e demir atmış olan para politikası faizi yüzde 19,75’e indi. Para politikası faizindeki bu düşüş çok da sürpriz olmadı.
TCMB’nin eski başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınıp yerine yardımcısı Murat Uysal’ın atanmasından sonra bu toplantıdan büyük bir indirim çıkması bekleniyordu. PPK üyeleri bu beklentileri boşa çıkarmadı.
PPK her ne kadar siyasi talimatla hareket etmiş gibi görünüyor olsa da yıllık enflasyonun haziran ayında 3 puanlık düşüşle yüzde 15,7’ye inmesinin bu kararı almasını kolaylaştırdığı da açık.
Enflasyon temmuz ayında tekrar yükselecek gibi ama sonraki iki ayda baz etkisiyle biraz daha düşmesi ihtimali güçlü.
Bu durum PPK’nın 2019’un kalan üç toplantısında faizi daha da aşağıya çekme fırsatını bulacağını düşündürüyor.
Para politikası faizindeki indirim ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor. Ancak son yıllarda satın alma gücü o kadar düştü ki sadece faiz indirimiyle ekonominin canlanması zor.
Ayrıca bu indirimin döviz kurlarındaki artışı tetiklemesi riski de var. Ekonominin resesyonda bulunması nedeniyle şu anda döviz ihtiyacının düşük olması bu indirimin kurlara yansımasını şimdilik engelledi.
Fakat ekonomi kıpırdanmaya başladığında döviz ihtiyacı da yükselişe geçecek ve işte o zaman yaşanabilecekler şimdiden endişe yaratıyor.
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