İç talepte toparlanma belirtisi yok
Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, reel perakende satışlar haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 düşüş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Haziran ayı verilerinin yayınlanmasıyla birlikte ikinci çeyreğin verileri de belli oldu. Bu verilere göre, reel perakende satışlarda ikinci çeyrekte de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1’lik düşüş yaşandı.
Reel perakende satışlar geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda düşüş göstermişti. Geçen yılın son çeyreğindeki düşüş yüzde 7,3 ve bu yılın ilk çeyreğindeki düşüş ise yüzde 5,3 düzeyindeydi.
Yani geçen yılın son çeyreğinde oldukça derin olan düşüş bu yılın ilk çeyreğinde biraz hız kesmişti. Bu hız kesme ikinci çeyrekte de sürmüş görünüyor.
Ancak yine de ikinci çeyrekte yaşanan düşüş de derin bir seviyede bulunuyor. Reel perakende satışlardaki değişim, iç talepte ve dolayısıyla gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) büyük bir payı olan tüketim harcamalarındaki duruma ilişkin bilgi vermesi nedeniyle önem taşıyor.
Reel perakende satışlarda düşüş olduğunda genelde tüketim harcamalarında da düşüş görülüyor. Bu da ekonominin küçülmesine yol açıyor. Nitekim reel perakende satışların düştüğü geçen yılın son çeyreğinde hane-halkı tüketimi yıllık bazda yüzde 8,9 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 gerilemişti.
Bunun sonucu da ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmesi olmuştu. Muhtemelen ikinci çeyrekte de hanehalkı tüketiminde düşüş ve dolayısıyla ekonomide küçülme göreceğiz.
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