İhracatta işler iyi gitmiyor
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye şubat ayında 13,6 milyar dolarlık ihracat ve 15,8 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece ortaya 2,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında ihracat 13,1 milyar dolar, ithalat 18,9 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 5,8 milyar dolardı.
Buna göre şubat ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 16,6 ve dış ticaret açığı ise yüzde 62,2 düşüş gösterdi.
İhracatta 2019 yılı iyi başlamamış ve ocak ayında sadece yüzde 5,9’luk artış olmuştu. Bu oran Türkiye’nin uzun dönemdeki yüzde 11,5 dolayı olarak hesaplanan ihracat artış oranının neredeyse yarısı kadardı.
Şubat ayında ihracattaki artışın biraz daha yavaşlaması işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Bu durum dünya ekonomisindeki ve küresel ticaretteki yavaşlamadan kaynaklanıyor.
Böyle devam ederse bu yıl ekonomik büyümeye ihracattan pek fazla katkı gelmeyecek gibi görünüyor. Bu da iç talepteki gerileme nedeniyle zaten resesyona girmiş olan Türkiye ekonomisi için kötü bir haber oluşturuyor.
Şubat ayında ithalatta yaşanan düşüşün ise biraz azaldığı dikkati çekiyor. Ocak ayında yüzde 27,2’yi bulan ithalattaki düşüş şubat ayında yüzde 16,6’ya indi.
Bu dipten dönüşün bir sinyali olabilir ama kesin konuşmak için birkaç ay daha bekleyip verileri izlemek gerekiyor.
Öte yandan dış ticaret açığındaki düşüşün şubat ayında da devam etmesi ise cari açıktaki düşüşün de sürdüğü anlamına geliyor.
Türkiye’de cari işlemlerin büyük bölümünü mal dış ticareti oluşturduğu için dış ticaret açığı ile cari açık birbirine paralel bir seyir izliyor.
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