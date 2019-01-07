İhracatta işler kötüye gidiyor
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye aralık ayında 13,9 milyar dolarlık ihracat ve 16,6 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece 2,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortaya çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2017’nin aynı ayında ihracat 13,8 milyar dolar ve ithalat 23,1 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise 9,2 milyar dolarıbulmuştu. Buna göre aralık ayında ihracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 28,2 ve dış ticaret açığı ise yüzde 71,1 düşüş gösterdi.
İthalattaki ve dış ticaret açığındaki düşüş açısından, aralık ayı verilerinde önceki aylara göre fazla bir değişiklik yok. Bu iki veri ekonomide küçülmeye ve cari açıkta düzelmeye işaret etmeye devam ediyor.
İhracatta ise önceki aylarda yaşanan yükselişin aralık ayında durduğu dikkati çekiyor. Bu ise dış talebin büyümeye katkısı açısından kötü bir haber oluşturuyor. Eğer bunun devamı gelirse 2019’da ekonomide işler daha da kötüleşebilir.
Dış ticarette aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla 2018’in tamamına ilişkin veriler de belli oldu. 2018’de ihracat yüzde 7,1 artışla 157 milyar dolardan 168,1 milyar dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 4,6 düşüşle
233,8 milyar dolardan 223,1 milyar dolara indi. İhracat iki yıllık düşüşten sonra 2017’de yüzde 10,1 artmış, ithalat da üç yıllık düşüşten sonra 2017’de yüzde 17,7 yükselmişti. 2018’de biraz performans kaybı olsa da ihracattaki artış sürerken, ithalatta ise ekonominin krize girmesiyle yeniden gerileme yaşandı.
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