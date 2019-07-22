İşsizlikte durum hala çok kötü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 9,6 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre nisan ayında işsizlik oranında yıllık bazda 3,4 puanlık artış yaşandı. İşsizlik oranında geçen yılın temmuz ayından bu yana yıllık bazda artış var.
Başlangıçta oldukça yavaş olan bu artış giderek hızlanmış ve geçen şubat ayında 4,1 puana kadar çıkmıştı. Son iki ayda ise bu yükselişte biraz hız kesme var. Ancak buna rağmen işsizlikte durum hala çok kötü.
Kısa dönemde belirgin bir iyileşme yaşanması ihtimali de zayıf görünüyor. İşsizlikte neredeyse bir yılını dolduran bu yükselişin nedenini ekonomide yaşanan kriz oluşturuyor.
Bizim hesaplarımız Türkiye’de işsizlik oranının sabit kalması için bile ekonomide yüzde 5,5-6 arasında büyüme yaşanmasının şart olduğunu gösteriyor.
Büyüme bu eşiğin altında kaldığında ekonomi işgücü piyasasına yeni girişleri karşılayacak kadar bile istihdam yaratamıyor ve işsizlik yükseliyor.
Nitekim geçen yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 1,8’e inmesiyle işsizlikte yükselişin başlaması bununla örtüşüyor.
Geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğinde ekonominin küçülmesiyle işsizlikteki yükseliş hızlandı. Öyle görünüyor ki ekonomideki küçülme bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdü. Nisan ayında işsizlikte yükselişin sürmesi de bunun sonucu.
İşin kötüsü, ekonominin yakında yeniden büyümeye başlayabileceğine ilişkin bir işaret de hala ufukta yok. İşte bu durum işsizlikte de yakın zamanda bir düzelme görmemizin zor olduğunu düşündürüyor.
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