İşsizlikte tırmanış var
Ekonominin büyüme cephesinde yaşanan olumsuz gelişmelerin faturası her zaman olduğu gibi yine işsizliğe çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11,4 oldu. 2017’nin aynı ayında işsizlik oranı yüzde 10,6 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre işsizlik oranında eylül ayında 0,8 puanlık artış yaşandı. 2017’nin ikinci yarısında başlayan ve 2018’in ilk çeyreğine de sarkan hızlı büyüme sayesinde, işsizlik oranı geçen yılın ağustos ayından bu yılın mayıs ayına kadar önceki yılki düzeyinin altında kalmıştı.
Ancak büyümede yavaşlama başlayınca haziran ayında bu düşüş durdu ve temmuz ayından itibaren de yükseliş başladı. Temmuz ayında 0,1 puanla başlayan yükseliş ağustos ayında 0,5 puana ve eylül ayında 0,8 puana çıktı.
Ekonomide dördüncü çeyrekten itibaren küçülme beklendiğine göre, işsizlik oranındaki bu yükseliş önümüzdeki dönemde de süreceğe benziyor. 2017’nin eylül ayında 3 milyon 419 bin kişi olan işsiz sayısı ise bu yılın aynı ayında 3 milyon 749 bine çıkmış durumda.
Buna göre işsiz sayısında 330 bin kişilik artış var. İşsiz sayısı haziran ayından beri geçen yılki seviyesini aşıyor ve bu yükseliş de giderek hızlanıyor. İşsiz sayısında Ocak 2017’de kırılmış olan 3 milyon 985 bin kişilik rekora da giderek yaklaşılıyor. Böyle giderse çok yakında bu olumsuz rekor tazelenecek gibi görünüyor.
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