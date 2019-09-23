İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puanlık artışa karşılık geliyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10,2 düzeyindeydi. Haziran ayında işsiz sayısı ise 4 milyon 253 bin kişi oldu.
Bu sayıda da geçen yıla göre 938 bin kişilik artış var. Geçen yıl haziran ayında işsiz sayısı 3 milyon 315 bin kişiydi.
İşsizlikte yükseliş geçen yıl haziran ayında başlamıştı. Bunun nedeni de ekonominin geçen yılın yaz aylarından itibaren yavaşlamaya başlaması ve çok geçmeden de resesyona girmesi olmuştu.
Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için işgücü piyasasına yeni girişler de yüksek oluyor ve işsizlik oranının sabit kalması için bile yüzde 5,5-6 arasında büyüme gerekiyor. Ekonomideki büyüme bu eşiğin altında düştüğünde ise işsizlikte yükseliş yaşanıyor.
Geçen yıl yaz aylarında yavaş yavaş başlayan işsizlikteki yükseliş yılın son aylarına doğru hızlanmış ve bu yılın ilk aylarında ise zirveyi görmüştü. Şubat ayında işsiz sayısı geçen yılki düzeyinin 1 milyon 376 bin kişi, işsizlik oranı ise 4,1 puan üzerindeydi.
Mart ayından bu yana ise hem işsiz sayısındaki hem de işsizlik oranındaki yükseliş hız kesmiş durumda ama hala çok yüksek düzeyde seyrediyor.
Bu yükseliş daha epey bir müddet de süreceğe benziyor. Çünkü işsizlikteki yükselişin durması için ekonominin yeniden büyümeye geçmesi yetmiyor, bu büyümenin epey hızlı da olması gerekiyor. Ufukta ise henüz böyle bir gelişme görünmüyor
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