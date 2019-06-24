İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mart ayında işsiz sayısı 4,5 milyon kişi ve işsizlik oranı da yüzde 14,1 oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında işsiz sayısı 3,2 milyon kişi ve işsizlik oranı ise yüzde 10,1’di. Buna göre mart ayında yıllık bazda işsiz sayısı 1,3 milyon kişi artarken işsizlik oranı da 4 puan yükseldi.
TÜİK’in verilerine göre şubat ayında işsiz sayısı 4,7 milyon kişi ve işsizlik oranı ise yüzde 14,7 düzeyindeydi. Mart ayında işsiz sayısının ve işsizlik oranının şubat ayındakinden daha düşük çıkmasını işsizlikte düşüşün başladığı şeklinde yorumlayanlar oldu.
Oysa bu gerileme gerçek bir düşüşü değil mevsimselli-ğin etkisini yansıtıyor. Tarım, turizm, inşaat gibi sektörlerde işlerin açılmaya başlaması her ay bahar aylarından itibaren işsizliği düşürürken sonbahar aylarından itibaren ise yükseltiyor.
Bu nedenle işgücü piyasası verilerindeki değişime yıllık bazda bakmak şart. İlle de aylık bazda bakılması isteniyorsa da mevsimsel düzeltme yapmak gerekiyor.
Esasında TÜİK’in bu konuda mevsimsel düzeltilmiş verileri de var. Bu veriler mart ayında işsiz sayısında ve işsizlik oranında önceki aya göre düşüş değil artış olduğunu gösteriyor.
TÜİK’in mevsimsel düzeltilmiş verilerine göre mart ayında önceki aya göre işsiz sayısı 68 bin kişi ve işsizlik oranı da 0,1 puan artmış bulunuyor.
Biz ekonomik büyüme verileriyle kıyaslama yapabilmek için işsizlikteki gelişmeleri ham veriler üzerinden izliyoruz. Ekonomideki küçülmenin hala devam ettiğini düşündüğümüz için de işsizlikte yıllık bazdaki yükselişin önümüzdeki aylarda da süreceğini tahmin ediyoruz.
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