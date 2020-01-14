İşsizlikte yükseliş hala sürüyor
Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ekim ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Bu oran 2018’in aynı ayına göre 1,8 puanlık artışa tekabül ediyor.
DR. ORHAN KARACA
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2018’in ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 seviyesindeydi. Ekim ayında işsiz sayısında da yıllık bazdaki artış sürdü. 2018’in ekim ayında 3 milyon 788 bin kişi olan işsiz sayısı, 608 bin kişilik artışla, 2019’un ekim ayında 4 milyon 396 bin kişiye yükseldi.
İşsizlikteki yükseliş 2018 yılı ortalarında ekonominin yavaşlamasıyla başlamıştı. 2018’in son çeyreğinde ekonominin resesyona girmesi ise işsizlikteki yükselişi iyice hızlandırmıştı. Bu resesyonun 2019’un üçüncü çeyreğinde sona ermesiyle işsizlikteki yükselişin hızı kesildi.
Bir ara 4 puanın üzerine çıkan işsizlik oranındaki yıllık bazdaki artış ekim ayında 1,8 puana kadar indi. Bir ara 1,4 milyon kişiye yaklaşan işsiz sayısındaki yıllık bazdaki artış da ekim ayında 608 bin kişiye kadar geriledi.
Ekonominin resesyondan çıkmasına rağmen işsizlikteki yükselişin hala sürmesinin nedenini, Türkiye’de istihdam yaratmak için gerekli olan büyüme eşiğinin oldukça yüksek olması oluşturuyor.
Bu da genç bir nüfusa sahip olduğumuz için normalde işgücü piyasasına her yıl 800 bin kişi dolayında giriş olmasından kaynaklanıyor.
Bizim hesaplarımız, Türkiye’de işsizlik oranının sabit kalması için bile her yıl yüzde 5,5-6 arasında büyümenin şart olduğunu gösteriyor. Yani işsizlikte düşüş yaşanabilmesi için ekonomideki büyüme oranının yüzde 6’yı geçmesi gerekiyor.
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