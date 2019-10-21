İşsizlikte yükseliş yeniden hızlandı
Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 10,8 düzeyindeydi. Buna göre temmuz ayında işsizlik oranında yıllık bazda 3,1 puanlık artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Temmuz ayında işsiz sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 1,1 milyona yakın artış göstererek 3,5 milyon kişiden 4,6 milyon kişiye çıktı.
İşsizlikte yıllık bazdaki yükseliş geçen yılın temmuz ayında başlamıştı. Önceleri çok hafif olan bu yükseliş geçen yılın son çeyreğinde ekonominin küçülmeye başlamasıyla birlikte hızlanmıştı.
Mart ayından bu yana ise işsizlikteki yükselişte yavaşlama vardı. Şubat ayında 4,1 puanı bulan işsizlik oranındaki yıllık bazdaki artış haziran ayında 2,8 puana kadar inmişti.
Şubat ayında 1,4 milyona yaklaşan işsiz sayısındaki yıllık bazdaki artış da haziran ayında 938 bin kişiye kadar gerilemişti.
Temmuz ayında ise hem işsizlik oranındaki hem de işsiz sayısındaki yıllık bazdaki artışın tekrar hızlandığı görülüyor.
Bu durum pek de hayra alamet değil ama yukarıda bahsettiğimiz sanayi üretimi ve reel perakende satışlardaki son gelişmelerle uyumlu.
Anlaşılan o ki ekonomide hala ciddi bir toparlanma yok ve bu da işsizliğe olumsuz yansıyor. Bizim hesaplarımız Türkiye’de işsizlik oranının sabit kalması için bile ekonominin yüzde 5,5-6 arasında büyümesi gerektiğini gösteriyor.
Ekonomi böyle bir büyüme performansına ulaşmaktan henüz çok uzakta olduğuna göre işsizlikte yükseliş de devam edecek gibi görünüyor.
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