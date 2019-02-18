İşsizlikteki yükseliş duracak gibi değil
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında işsizlik oranı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki yılın aynı ayında yüzde 10,3 düzeyindeydi. Buna göre kasım ayında işsizlik oranı yıllık bazda 2 puanlık yükseliş gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2018’de işsizlik oranı ilk kez temmuz ayında önceki yılki seviyesinin üzerinde çıkmıştı. Fakat temmuz ayındaki artış sadece 0,1 puandan ibaretti. Bu artış sonraki aylarda giderek hızlandı. Bu hızlanma devam edecek gibi görünüyor.
Geçen yılın son ayı ile bu yılın ilk aylarında çok daha yüksek işsizlik oranları görebiliriz. Bu arada elbette işsiz sayısında da yükseliş var. Geçen yılın kasım ayında 3 milyon 285 bin kişi olan işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 3 milyon 981 bini buldu.
Böylece Ocak 2017’de kırılmış olan 3 milyon 985 bin kişilik rekora çok yaklaştı. Bu sayı aralık ayında yeni bir rekor kırmış ve işsizler ordusunun mevcudu Türkiye tarihinde ilk kez 4 milyonu aşmış olabilir.
İşgücü istatistiklerinde kasım ayı verileri aynı zamanda dördüncü çeyrek dönemin verileri oluyor. Çünkü bu veriler ekim, kasım ve aralık aylarında düzenlenen anketlerden elde ediliyor. Gösterge’nin ilk sayfasında da yazdığımız gibi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde ekonomide derin bir küçülme yaşanmış gibi görünüyor.
Ekonomideki bu küçülme de elbette işsizliğe büyük bir yükseliş olarak yansımış durumda. Maalesef ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülme bu yıl da devam edeceğe benziyor. Bu da işsizlikte en kötüsünü daha görmediğimiz anlamına geliyor.
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