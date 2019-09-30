Kapasite kullanımı geçen yıla yetişti
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 76,3 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranını 0,1 puan aşıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl eylül ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,2 olmuştu. Kapasite kullanımı geçen yılın nisan ayından beri önceki yılki düzeyinin altında gerçekleşiyordu.
17 ay süren bu düşüş eylül ayında sona erdi. Ancak bu kapasite kullanımında yaşanan yeni bir sıçramayla değil “baz etkisi” ile gerçekleşti.
Geçen yıl yaz aylarında yaşanan kriz eylül ayından itibaren kapasite kullanımını aşağı çekmeye başlamıştı. Geçen yılın sonu ile bu yılın başlarında kapasite kullanımı bir ara yüzde 74 dolayına kadar inmişti. Bahar aylarında dipten dönen kapasite kullanım oranı şimdilerde ise o dönemdeki düzeyinin üzerinde seyrediyor.
Eğer bu seviye korunursa önümüzdeki aylarda yıllık bazda büyük artışlar olacak. Ancak kapasite kullanım oranının mevcut seviyesinin kriz öncesindeki düzeyinin hala altında olduğunu belirtelim. Kriz öncesi seviyeye ulaşılabilmesi için kapasite kullanımında yeni bir sıçrama yaşanması gerekiyor.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı sanayi üretiminin öncü göstergesini oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda kapasite kullanımı gerçekten yükselirse bunun sanayi üretimine de olumlu yansıması olabilir.
Ancak ekonomik büyümeye ne ölçüde yansıma olabileceğini tam olarak kestiremiyoruz. Çünkü iç talepteki zayıflık hala sürüyor gibi. İç talepteki zayıflık sürdüğü müddetçe ekonomide hızlı büyüme yaşanması ise biraz zor görünüyor.
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