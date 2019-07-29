Kapasite kullanımı hala düşüyor
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 76,2 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranının 0,9 puan altında bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın temmuz ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 düzeyindeydi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı geçen yılın nisan ayından bu yana önceki yılki düzeyinin altında gerçekleşiyor.
Bu düşüş süreci bu yılın temmuz ayıyla birlikte 16 ayı buldu. Fakat geçen yılın sonlarında iyice derinleşen bu düşüş son aylarda tekrar sığlaşmaya başladı. Tabii bunda aritmetiğin de etkisi var.
Artık geçen yıl kapasite kullanım oranında düşüşün başladığı aylardayız ve olumlu “baz etkisi” daha da fazla düşüş olmasını engelliyor.
Yani geçen yıl bu sıralarda kapasite kullanım oranı zaten normalin altındaydı ve ekonomide yeni bir şok olmadığı müddetçe bunun daha da altına inilmesi ihtimali fazla değil.
Üçer aylık dönemler itibariyle bakarsak, imalat sanayi kapasite kullanım oranı geçen yılın ikinci çeyreğinden beri düşüş eğiliminde.
Temmuz ayı verileri bu yılın üçüncü çeyrek dönemine de düşüşle başladığımızı gösteriyor. Muhtemelen üçüncü çeyreğin tamamında da kapasite kullanım oranındaki düşüş sürecek.
Fakat olumlu baz etkisi sayesinde dördüncü çeyrekte kapasite kullanım oranında yükseliş yaşanabilir. Bu durum dördüncü çeyrekte sanayi üretimindeki düşüşün ve dolayısıyla ekonominin genelindeki küçülmenin sona ermesini de sağlayabilir.
Ancak şu anda bu büyüme fazla yüksek olmayacak gibi görünüyor ve üstelik sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunuyor.
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