Kapasite kullanımında toparlanma var
İmalat sanayi mayıs ayında yüzde 76,3’lük kapasite kullanım oranıyla çalıştı. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranının 1,6 puan gerisinde kalıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
İmalat sanayi geçen yıl mayıs ayında üretim kapasitesinin yüzde 77,9’uyla çalışmıştı. Ancak kapasite kullanım oranı hala geçen yılki düzeyinin altında seyretmeyi sürdürse de burada giderek bir toparlanma olduğu da göze çarpıyor.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı aylarındaki seviyesinin 3,8 puan altındaydı. Bu oran mart ayında 3,5, nisan ayında 2,3 ve mayıs ayında da yukarıda söylediğimiz gibi 1,6 puana geriledi.
Böyle giderse birkaç ay sonra kapasite kullanım oranı geçen yılki seviyesini aşabilir. Özellikle eylül ayından itibaren böyle bir ihtimal var. Çünkü geçen yıl eylül ayından itibaren kapasite kullanım oranında büyük düşüş yaşanmıştı.
Fakat kapasite kullanımındaki bu toparlanmanın devamı konusunda biraz şüpheliyiz. Bu sayfanın üst tarafındaki yazıda değindiğimiz gibi, 31 Mart’taki yerel seçimlerden sonra yaşananlar iktisadi birimlerin ekonominin geleceğine olan güveninde yeniden erozyona yol açtı.
Ayrıca bu yaşananlar döviz kurlarında da yeni bir sıçramaya neden oldu.
Böyle bir ortamda iç talepte canlanma yaşanması zor görünüyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı nedeniyle küresel ekonomide de durum parlak değil ve bu ihracat konusunda da umutlu olmayı zorlaştırıyor.
Bu nedenle önümüzdeki aylarda kapasite kullanımındaki düşüşün tekrar hızlandığını görebiliriz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?