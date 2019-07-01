Kapasitedeki toparlanma yeterli değil
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı haziran ayında yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 78,3’tü. Buna göre haziran ayında kapasite kullanımı yıllık bazda yüzde 1,5 düştü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Kapasite kullanım oranındaki yıllık bazdaki düşüş geçen yılın nisan ayından bu yana aralıksız olarak sürüyor. Ancak geçen yılın sonlarında iyice derinleşen bu düşüş son üç aydır giderek azalıyor. Fakat bu toparlanma henüz kapasite kullanımında yükseliş getirmiş değil. Bu da ekonomideki küçülmenin hala sürdüğünü düşündürüyor.
Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla kapasite kullanım oranında 2019’un ikinci çeyrek dönemine ilişkin veriler de belli oldu. İkinci çeyrekteki kapasite kullanım oranı yüzde 76,1 olarak hesaplanıyor. Bu oran geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 77,8’di.
Buna göre ikinci çeyrekte kapasite kullanım oranında yıllık bazda yüzde 2,2 düşüş olduğu anlaşılıyor. Bu oran geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 6,3’lük ve bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,7’lik düşüşün epey gerisinde olsa da yine de ciddi bir gerilemeye işaret ediyor.
Kapasite kullanım oranının bu ölçüde gerilediği bir dönemde sanayi üretiminde artış olması ve dolayısıyla ekonominin genelinde büyüme yaşanması da zor görünüyor.
Tabii bu konuda daha sağlıklı bir yorum yapabilmek için sanayi üretimi ve reel perakende satışlar gibi öncü göstergelerin de ikinci çeyrek döneme ilişkin verilerini görmek gerekiyor.
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