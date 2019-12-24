Konut satışları baz etkisiyle yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında ülkemizde 138 bin 372 adet konut satıldı. 2018 yılının kasım ayında 89 bin 626 adet konut satılmıştı.
DR. ORHAN KARACA
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Buna göre kasım ayında konut satışlarında yıllık bazda yüzde 54,4’lük artış yaşanmış durumda. Konut satışlarında kasım ayında yaşanan bu büyük artışta “baz etkisi”nin önemli rolü var.
2018 yılının ekim ayında konut satışları, ekim ayının o dönemde uygulanan tapu harç indiriminin son ayı olması nedeniyle, normalin üzerinde gerçekleşmişti.
Gerçi sonradan bu süre uzatılmıştı ama geçen yıl ekim ayındaki satışlar bu indirimden yararlanma güdüsüyle yükselmişti.
Öne çekilen bu talep yüzünden geçen yıl kasım ayında ise konut satışları normalin çok altına inmişti. İşte bu durumun getirdiği baz etkisi sayesinde bu yılın kasım ayındaki artış çok yüksek oldu.
Geçen yıl aralık ayında ise konut satışları normale dönmüştü. Bu nedenle aralık ayında kasım ayındaki gibi bir baz etkisi olmayacak.
Bu da aralık ayında konut satışlarında yıllık bazdaki artışın yeniden yavaşlayacağı ve hatta düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.
Yıllık bazdaki değişim konusunda gelişmeler böyle olmasına karşılık son aylarda konut satışlarının 2019’un önceki aylarındakinden epey yüksek olduğu da bir gerçek.
Bunun nedenini ise temmuz ayında Merkez Bankası’nın başlattığı ve kamu bankaları öncülüğünde piyasaya da yansıyan faiz indirimleri oluşturuyor.
Bu süreçte aylık konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altına inmesi konut talebini olumlu etkiledi. Ancak bunun sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunuyor.
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