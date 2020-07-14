Turizm işletme belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranı mayıs ayında sadece yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 54,9 seviyesindeydi. Yani bu oranda geçen yılın mayıs ayına göre tam 52 puanlık düşüş var.

DR. ORHAN KARACA

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Tam da turizm sezonunun açılmaya başladığı bir ayda otellerin böyle bomboş kalmasının nedeni malum. Mart ayında ülkemize de bulaşan küresel koronavirüs salgını yüzünden hem bireylerin kendiliklerinden taleplerini düşürmesi hem de ülkelerin aldıkları uçuş yasağı ve sınırların kapatılması gibi karantina önlemleri en çok turizm sektörünü etkiledi.

Türkiye’de otellerdeki doluluk oranları yaz aylarında yüzde 80’nin üzerine kadar çıkarken kış aylarında ise yüzde 30’lara iner. Bu yılın ilk iki ayındaki gelişmeler de bu eğilime uygundu. Ancak koronavirüs krizi nedeniyle mart ayında yükselmek yerine düşüşe geçen otellerdeki doluluk oranları nisan ve mayıs aylarında ise iyice dibe vurdu.

Türkiye’de bir de belediye belgeli konaklama tesisleri var. Bu tesislerin doluluk oranındaki durum da aşağı yukarı aynı. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 36,8 olan belediye belgeli konaklama tesislerindeki doluluk oranı bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde karantina önlemleri gevşetilmeye başladı. Bunun sonucu olarak özellikle yerli turizmde bir miktar toparlanma yaşanmış olabilir. Ancak bu gelişmenin otellerdeki doluluk oranlarını geçen yılki seviyesinin yakınına bile yaklaştırması imkansız gibi görünüyor.