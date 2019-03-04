Küresel ticaret alarm veriyor
Hollanda’da kurulu Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun verilerine göre, küresel ticaret 2018’in son çeyreğinde önceki çeyrek döneme kıyasla mevsimsel düzeltilmiş olarak yüzde 0,9 düştü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu, küresel ticarette 2016’nın ilk çeyreğinden beri yaşanan ilk düşüş oldu. Küresel ticaret 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 düşmüştü. Küresel ticarette bundan önce bu ölçüde büyük bir düşüş ise 2015’in ikinci çeyreğinde ve yine yüzde 0,9 olarak yaşanmıştı.
Dünya ekonomisinde geçen yılın başlarından beri tetiğini ABD’nin çektiği ticaret savaşları yaşanıyor. Bugünlerde harareti azalmış olsa da bu konu küresel ekonomiyi hala diken üstünde tutuyor.
Bu durum aslında geçen yılın bahar aylarında küresel ticarette alarm zillerini çaldırmaya başlamıştı ve biz de bu sayfalarda buna yer vermiştik. Ancak ikinci çeyrekte yüzde 0,2’ye kadar inen küresel ticaretteki artış üçüncü çeyrekte yeniden toparlanıp yüzde 1,3’ü bulmuştu. Fakat dördüncü çeyrekte yaşanan düşüş yeniden alarm ziline bastı.
Nitekim dünya ekonomisinden son dönemde yavaşlama sinyalleri geliyor. Aslında bunu CPB’nin yayınladığı bir başka küresel gösterge olan dünya sanayi üretimi verileri de gösteriyor.
Dünya sanayi üretiminde yaşanan artış geçen yılın son iki çeyreğinde yüzde 0,4 civarında kaldı. Böyle giderse çok yakında dünya sanayi üretiminde de düşüş görebiliriz. Küresel ekonomideki bu gelişmeler Türkiye için hiç iyi bir haber değil.
Çünkü iç talepte yaşanan daralma yüzünden dış talebe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Dış talepte gerileme sürerse ihracattan büyümeye fazla bir katkı gelemeyebilir.
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