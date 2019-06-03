Küresel ticarette de resesyon var
Dünya ticaret hacmi, mevsimsel düzeltilmiş olarak, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyrek döneme göre yüzde 0,6 gerilemişti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Hollanda’da kurulu Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun verilerine göre, dünya ticareti bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 0,3 geriledi.
Bu durum şu anda küresel ticarette bir resesyonun yaşandığı şeklinde yorumlanabilir. Küresel ticaretteki bu resesyonun temel nedenini ABD’nin başını çektiği ticaret savaşları oluşturuyor gibi görünüyor.
ABD bu savaşta esas olarak Çin ile uğraşıyor ama bu arada aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkeyi de es geçmiyor. Elbette başta Çin olmak üzere bu ülkeler de ABD’ye karşılık veriyor.
Bu gelişmelerin sonucu da doğal olarak ülkeler arasındaki mal alışverişinin azalması oluyor. Küresel ticaretteki bu olumsuz gelişmelerin dünya ekonomisini de olumsuz etkilemesi kaçınılmaz. Nitekim yine CPB’nin yayınladığı dünya sanayi üretimine ilişkin veriler bu yönde sinyal veriyor.
Mevsimsel düzeltilmiş dünya sanayi üretimi geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyrek döneme göre sadece yüzde 0,3 artış göstermişti. Bu oran bu yılın ilk çeyreğinde biraz daha yavaşlayarak yüzde 0,1’e indi.
Böyle giderse ikinci çeyrekten itibaren dünya sanayi üretiminin de düşüşe geçtiğini görebiliriz. Küresel ticaretteki resesyon Türkiye için de sorun oluşturuyor. İhracatçılarımız şimdilik fiyat kırarak ihracatı reel olarak arttırmayı başarıyor.
Ancak bunun da bir sınırı var. Bir süre sonra ihracatımız reel olarak da düşüşe geçip ekonomik büyümeye katkı vermeyi kesebilir.
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