Perakende satışlarda yükseliş var
Reel perakende satışlar ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artış gösterdi. Reel perakende satışlar yıllık bazda 13 ay üst üste düştükten sonra eylül ayında yeniden yükselişe geçmiş ve yüzde 3,4 artmıştı.
DR. ORHAN KARACA
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Bu artış ekim ayında biraz daha hızlanarak sürdü. Reel perakende satışlardaki değişim iç talebin en önemli ayağı olan özel tüketim harcamalarının öncü göstergesini oluşturuyor.
Reel perakende satışlarda eylül ayında yaşanan artış, geçen yılın son çeyreğinden beri süren düşüşün üçüncü çeyrekte iyice yavaşlayarak yüzde 0,9’a inmesini sağlamıştı.
Bunun sonucunda geçen yılın son çeyreğinden beri gerileyen özel tüketim harcamaları ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 artmıştı.
Bu da yine geçen yılın son çeyreğinden beri küçülmekte olan ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyümesine katkı veren gelişmelerden biri olmuştu.
Ekim ayı dördüncü çeyrek dönemin ilk ayını oluşturuyor. Muhtemelen kasım ve aralık aylarında da reel perakende satışlarda artış göreceğiz. Bu da dördüncü çeyrekte reel perakende satışlarda ciddi bir yükseliş çıkabileceği anlamına geliyor.
Bunun sonucu ise bu dönemde özel tüketimdeki artışın ve ekonominin genelindeki büyümenin biraz daha hızlanması olacak. İç talepteki bu toparlanma Merkez Bankası’nın temmuz ayında başlattığı faiz indirimleri sayesinde mümkün oldu.
Fakat bu indirimler piyasa faizlerini mevcut enflasyona o kadar yakın bir noktaya çekti ki reel faiz neredeyse sıfırlandı. Bu durum piyasaları diken üzerinde tutuyor ve bu işin nereye kadar gidebileceği konusunda endişe yaratıyor.
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