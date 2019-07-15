Sanayi üretiminde artış yakın mı?
Sanayi üretiminde geçen yılın ekim ayında başlayan düşüş mayıs ayında neredeyse durdu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mayıs ayında sanayi üretimi yıllık bazda sadece yüzde 0,1 düştü. Bu da ekonomik kamuoyunda sanayi üretiminin yakında yeniden artmaya başlayabileceği umudunu yarattı.
İşin doğrusu, sanayi üretimindeki düşüşün mayıs ayında durmasında “takvim etkisi”nin yani işgünü sayısının geçen yılın aynı ayındakinden fazla olmasının rolü var. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) takvim etkisinden arındırılmış verileri mayıs ayında sanayi üretiminde yaşanan düşüşü yüzde 1,3 olarak gösteriyor.
İşgünü sayısındaki fazlalık nisan ayında da sanayi üretimindeki düşüşün olması gerekenden düşük çıkmasını sağlamıştı. Nisan ayında ham verilerde yüzde 1,2 olan düşüş takvim etkisinden arındırılmış verilerde yüzde 3,8’i bulmuştu.
Dolayısıyla ikinci çeyreğin ilk iki ayında takvim etkisi sanayi üretimini olumlu etkilemiş oldu. Fakat ikinci çeyreğin son ayı olan haziranda durum tersine dönecek. Çünkü geçen yıl bir bölümü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin tamamı bu yıl hafta içine denk geldi ve dokuz güne uzadı.
Bu nedenle haziran ayındaki işgünü sayısı geçen yılki düzeyinin çok altında kaldı. Bu durum muhtemelen haziran ayında sanayi üretiminde büyük bir düşüş getirecek. Bu yüzden de sanayi üretiminde ikinci çeyrekte de önemli bir gerileme çıkacak.
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