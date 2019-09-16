Sanayide düşüşün sonuna geldik
Sanayi üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 düştü. Böylece yılın üçüncü çeyreğine de az da olsa düşüşle girmiş oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Fakat artık bu düşüşün sonuna gelmiş olabiliriz. Ağustos ayında sanayi üretimi yeniden yükselişe geçebilir.
Esasında sanayi üretimindeki düşüş mayıs ayında da durmuş ama haziran ayında geri dönmüştü. Üstelik haziran ayındaki düşüş yüzde 9,4 gibi epey derin bir seviyeyi bulmuştu. Fakat bu düşüşte haziran ayındaki uzun bayram tatilinin önemli bir etkisi vardı.
Geçen yıl bir bölümü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl tamamının hafta içine denk gelmesi ve dokuz güne uzaması bu aydaki işgünü sayısında önemli bir düşüş getirmişti.
Bu da sanayi üretiminin olması gerekenin de altında gerçekleşmesine yol açmıştı. Nitekim işgünü sayısında böyle bir düşüşün olmadığı temmuzda sanayi üretimindeki düşüş de yine durdu.
Esasında ağustos ayında da uzun bir Kurban Bayramı tatili yaşadık. Ancak geçen yıl da ağustos ayında uzun bir Kurban Bayramı tatili vardı. Bu nedenle bu yıl ağustos ayında işgünü sayısı düşmedi. Bu yüzden ağustos ayında sanayi üretimindeki yıllık değişimde bunun bir etkisi görülmeyecek.
Öte yandan geçen yıl ağustos ayında Kurban Bayramı tatili dışında ekonomide başlayan kriz de sanayi üretimini normalde olması gerekenin altına düşürmüştü.
Bu yıl ise benzer bir gelişme olmadığı için ağustos ayında sanayi üretimi normal seviyesine daha yakın çıkabilir. Bu “baz etkisi” de sanayi üretiminde yıllık bazda artış getirebilir.
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