Tüketici gelecekten hala umutsuz
Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE) aralık ayında 58,8 değerini aldı. Bu değer önceki aya göre yüzde 1,9’luk düşüşe karşılık geliyor.
DR. ORHAN KARACA
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TGE’nin değeri kasım ayında 59,9 olmuş ve uzun bir aradan sonra yeniden 60’ın üzerine çıkması umudu belirmişti. Ancak aralık ayında tekrar düşüş yaşanınca bu umut gerçekleşmedi.
TGE’nin aralık ayında düşmesine neden olan en önemli faktör işsiz sayısı beklentisindeki kötüleşme oldu. Aralık ayında genel ekonomik duruma ve hanenin maddi durumuna ilişkin beklentilerde de kötüleşme yaşandı.
Aralık ayında sadece tasarruf etme ihtimali beklentisinde iyileşme yaşandığı dikkati çekiyor ama o da TGE’deki düşüşü engelleyememiş bulunuyor. Aslında son dönemde ekonomiden toparlanma belirtileri geliyor.
Aralık ayı verilerine kaynaklık eden anketin düzenlendiği ayın ilk iki haftasında finansal piyasalarda ve siyasi arenada çok olumsuz bir gelişme de yoktu.
Hal böyleyken tüketicinin geleceğe güveninin hala çok düşük düzeyde seyretmesi ekonomideki toparlanmanın hayatına pek yansımadığını düşündürüyor.
Gerçekten de ekonomideki toparlanma daha çok faizlerdeki düşüşten yararlanmaya çalışan hali vakti yerinde kesimin talebindeki artıştan kaynaklanıyor gibi görünüyor.
Satın alma gücündeki kayıpları hala telafi edemeyen ve kendisi veya yakın çevresinden birileri hala işsiz olan geniş halk kitlelerinin ise gelecekten hala umutsuz olmasında çok da şaşacak bir durum bulunmuyor.
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