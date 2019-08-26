Tüketici güveni dibe demir attı
Tüketici güven endeksi (TGE) ağustos ayında 58,3 değerini aldı. Bu değer önceki aya göre biraz toparlanmaya işaret ediyor. TGE’nin temmuz ayındaki değeri 56,5’ti. Buna göre ağustos ayında 1,8 puanlık artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak bu toparlanmaya rağmen TGE’nin değeri hala 60’ın altında yer alıyor. Bu da söz konusu endeks için dip seviyelere karşılık geliyor. TGE’nin değeri genellikle resesyon dönemlerinde 60’ın altına iniyor.
TGE, bu dip seviyelere geçen yılın eylül ayında adım atmıştı. Buna da ağustos ayında kurlarda yaşanan sıçramayla birlikte ekonominin krize girmesi yol açmıştı.
TGE, bir yılını dolduran bu dönemde sadece bir kez 60’ın belirgin bir şekilde üstüne çıktı. O da geçen nisan ayında gerçekleşti. Tüketici güveni genelde finan-sal piyasalardaki gelişmeler ile siyasi gelişmelerden etkileniyor.
Nisan ayında finansal piyasalardaki gelişmeler tüketici güvenini olumlu etkileyebilecek yönde değildi. Bu nedenle o toparlanmayı 31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının tüketiciyi gelecek konusunda biraz umutlandırmasına bağlamıştık.
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs’ta iptal edilip 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar verilmesiyle bu umut yerle bir olmuş ve mayıs ayında TGE’nin değeri tarihinin en düşük seviyesine inmişti. O zamandan beri de yeniden 60’ın üzerine çıkamadı.
Hükümet şu sıralarda ekonomiyi canlandırmak için faizleri düşürmeye çalışıyor. Ancak geleceğe olan güven bu kadar düşükken faiz indiriminin bu konuda işe yaraması biraz zor görünüyor. Ekonominin canlanabilmesi için öncelikle geleceğe güvenin artması gerekiyor.
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