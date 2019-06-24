Tüketici güveni hala dipte seyrediyor
Mevsimsel düzeltilmiş Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri haziran ayında 57,6 oldu. Bu endeksin değeri mayıs ayında 55,3’tü ve tarihindeki en dip seviyedeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE haziran ayında bu dip seviyeden biraz uzaklaşmış olsa da hala dibe çok yakın bir yerde bulunuyor. Tüketici güveninde nisan ayında bir toparlanma yaşanmıştı.
Bu toparlanmayı 31 Mart’taki yerel seçimlerin sonuçlarına bağlamıştık. Çünkü yapılan araştırmalardan ekonomik birimlerin geleceğe güveninin büyük ölçüde finansal piyasalar ile siyasetteki gelişmelere bağlı olduğunu biliyoruz.
Döviz kurlarında yeni bir tırmanışın yaşandığı ve dolayısıyla finansal piyasalarda işlerin pek iyi gitmediği nisan ayında tüketici güvenini olumlu etkileyebilecek tek gelişme ise yerel seçimlerin sonuçlarıydı.
Tüketici güveninin mayısta dibe vurmasının ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesinden kaynaklanmış olabileceği yorumunu yapmıştık.
Çünkü bu karar siyasi belirsizliğin uzamasına neden olmuştu. Tüketici güveninin hala dipte seyretmesinin nedeni de siyasetteki bu durumun sürmesi gibi görünüyor.
Tüketici güveninin önümüzdeki aylardaki seyri ise dergimizin piyasaya çıktığı pazar günü tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasından sonra siyasette yaşanacak gelişmelere bağlı olacağa benziyor.
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