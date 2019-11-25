Tüketici güveni hala dipte seyrediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri kasım ayında 59,9 olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu değer önceki aya göre yüzde 5,2’lik artışa tekabül etse de bu endeksteki iyimserlik-kötümserlik sınırı olan 100’ün çok altında bulunuyor.
TGE’de 60’ın altındaki değerlerin nadiren görüldüğünü dikkate aldığımızda ise tüketici güveninin hala dipte seyrettiğini söyleyebiliriz.
Kasım ayında TGE’nin dört alt kaleminin hepsinde de artış görüldü. En büyük artış yüzde 6,9 ile genel ekonomik durum beklentisinde yaşandı. Hanenin maddi durum beklentisinde de buna yakın ve yüzde 6,1’lik artış oldu.
İşsiz sayısı beklentisinde de yüzde 3,6’lık iyileşme meydana geldi. En düşük artış ise yüzde 0,5 ile tasarruf etme ihtimalinde gerçekleşti. Türkiye’de tüketici güveni en çok finansal piyasalardaki ve siyasi arenadaki gelişmelerden etkileniyor.
Bu iki alanda yaşanan son gelişmeler tüketiciyi ekonominin geleceği konusunda biraz umutlandırmış gibi görünüyor. Faizlerdeki ve enflasyondaki düşüş ile ABD ile olan siyasi gerginliğin biraz yumuşaması bu umudu beslemiş olabilir.
Ancak tüketici güveninin hala iç talepte kalıcı bir iyileşmeye yol veremeyecek kadar düşük olduğunu da gözden uzak tutmamak gerekiyor.
İç talepte kalıcı bir iyileşme için TGE’nin hızla yükselip en azından 70 seviyesinin üzerine çıkması şart. Bu da finansal piyasalarda ve siyasette daha olumlu gelişmelerin yaşanmasına bağlı gibi görünüyor.
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