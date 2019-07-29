Tüketici güveninde düzelme yok
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) birlikte hazırladıkları mevsimsel düzeltilmiş Tüketici Güven Endeksi (TGE) temmuz ayında 56,5 değerini aldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu değer haziran ayında 57,6 düzeyindeydi. Buna göre temmuz ayında 1,1 puanlık düşüş yaşandı.
Böylece mayıs ayında Ocak 2004’ten başlayan tarihinin en düşük seviyesini gören TGE temmuz ayında bu dip noktaya tekrar yaklaşmış oldu.
Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar tüketici güveninin daha çok finansal piyasalardaki dalgalanmalardan ve siyasi gelişmelerden etkilendiğini gösteriyor.
Çoğu zaman bu iki alandaki gelişmeler birbiriyle örtüşüyor ama bazen ayrıştıkları da oluyor.
Geçen yılın sonlarında dış siyasetteki gelişmeler finansal piyasalarda
dalgalanma yaratmış ve bu ikisi birlikte tüketici güveninin yere serilmesine neden olmuştu.
Bu yıl nisan ayında ise tüketici güveninde bir toparlanma görülmüştü. O dönemde finan-sal piyasalarda yine dalgalanma yaşandığı için bu toparlanmayı 31 Mart’taki yerel seçimlerin sonuçlarına bağlamıştık.
Mayıs ayında tüketici güveninin dibe vurmasına da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilip 23 Haziran’da tekrarlanması kararının yarattığı siyasi belirsizliğin neden olmuş olabileceği değerlendirmesini yapmıştık.
Temmuz ayında ise finansal piyasalar sakindi ve 23 Haziran seçimi de geride kalmıştı. Hal böyleyken tüketici güveninin dipte seyretmeye devam etmesi, 23 Haziran’daki tekrar seçimin sonuçlarının siyasi belirsizliğin azalmasına değil artmasına neden olmasından kaynaklanmış olabilir.
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