Tüketici tekrar seçimi sevmedi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları mevsimsel düzeltilmiş Tüketici Güven Endeksi (TGE) mayıs ayında 55,3 değerini aldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu, başlangıcı Ocak 2004’e kadar giden söz konusu endeksin tarihinde aldığı en düşük değer oldu. Bundan önceki en düşük değer Kasım 2008’deki 55,7’ydi.
Oysa TGE’nin değeri nisan ayında 63,5 düzeyindeydi. Buna göre mayıs ayında tüketici güveninde yüzde 13’ü bulan büyük bir düşüş yaşandı.
TGE, geçen yılın sonlarından beri 60’ın altında seyrediyordu. Bu da ekonomideki resesyonla uyumluydu. Ancak nisan ayında bir toparlanma olmuştu.
Finansal piyasalar yine karışmışken yaşanan bu toparlanmayı 31 Mart’taki yerel seçimlerin sonuçlarına bağlamıştık. Çünkü iktisadi birimlerin ekonomiye güvenlerinin finansal gelişmeler yanında siyasi gelişmelerden de etkilendiğini biliyoruz.
TGE’nin mayıs ayında dibe vurması da yine yerel seçimlerle ilgili gibi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip 23 Haziran’da tekrarlanmasına karar vermesi tüketicinin moraline iyi gelmedi gibi görünüyor.
Çünkü bu durum yaşanan siyasi belirsizliği uzatmış bulunuyor. Üstelik böyle düşünen sadece tüketici değil. Mayıs ayında Reel Kesim Güven Endeksi ile sektörel güven endekslerinde de düşüş gördük.
Bu durum ekonominin geleceği açısından endişe verici. Ekonomideki resesyondan çıkmak için öncelikle iktisadi birimlerin geleceğe güvenini yükseltmek gerekiyor.
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