Turizm ikinci çeyreğe iyi başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, nisan ayında Türkiye’ye 3,3 milyon yabancı ziyaretçi geldi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24’lük artışa karşılık geliyor. Geçen yıl nisan ayında ülkemizi 2,7 milyon yabancı ziyaret etmişti.
Türkiye’de turizm sektörü bundan birkaç yıl önce büyük bir kriz geçirmişti. Ancak son iki yılda ciddi bir toparlanma gerçekleşti. Bu toparlanmadan sonra turizmciler 2019 yılına büyük umutlarla girmişti.
Fakat yılın ilk çeyrek dönemi pek de bu umutlara uygun geçmemişti. İlk çeyrekte ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı sadece yüzde 6,1 artış göstermişti.
Bu dönemde turizm gelirlerinde yaşanan artış da yüzde 4,6’da kalmıştı. Bu da 2019 yılı için konulan 35,2 milyar dolarlık hedefin ulaşılabilirliği konusunda kuşkuya düşmemize neden olmuştu.
Fakat yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin nisan ayı verileri turizm sektörünün ikinci çeyrek döneme iyi başladığını gösteriyor. Zaten turizmciler de ilk çeyrekteki durumun geçici olduğunu ve yaz aylarında işlerin açılacağını söylüyordu.
Nisan ayındaki yükseliş eğilimi önümüzdeki aylarda da korunabilirse gerçekten böyle olabilir. Bu da iç talepteki zayıflık yüzünden resesyonun yaşandığı Türkiye ekonomisine can simidi gibi gelebilir.
Bu arada yılın ilk dört ayı itibariyle ise ülkemizde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı 8,7 milyon olarak görünüyor. Geçen yılın ilk dört ayında Türkiye’ye 7,8 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti. Buna göre ilk dört ayda yabancı ziyaretçi sayısında yaşanan artış yüzde 12,2 olarak hesaplanıyor.
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