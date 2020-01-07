Turizmde 2019 yılı iyi kapanacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, kasım ayında Türkiye’yi 2 milyon 191 bin yabancı ziyaret etti. Bu sayı 2018’in aynı ayında 1 milyon 966 bin kişiydi.
DR. ORHAN KARACA
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Buna göre kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,4 artış yaşandı. Yabancı ziyaretçi sayısında 2019’un ilk 11 ayında yaşanan artış da çift haneli.
2018’in ocak-kasım döneminde ülkemize 37,5 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti. 2019’un aynı döneminde ise bu sayı 42,9 milyon olarak gerçekleşti.
Buna göre söz konusu dönemdeki artış yüzde 14,3 olarak hesaplanıyor. Esasında turizmde 2019 yılı umulduğu kadar iyi başlamamıştı. İlk üç ayda yabancı ziyaretçi sayısındaki artış tek hanede kalmış, buna bağlı olarak turizm gelirlerindeki artış da oldukça düşük olmuştu.
Fakat bahar aylarıyla birlikte işler açıldı. Bunda döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle Türkiye’nin yabancı ziyaretçiler için epey ucuzlaması etkili olmuşa benziyor.
Bu durum yabancı ziyaretçi sayısında 2018’de kırılan 39,5 milyonluk rekorun daha 2019’un ilk 10 ayında geride bırakılmasını sağladı. 2019 yılı sonunda yabancı ziyaretçi sayısı 45 milyon dolayını bulmuş olabilir.
Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış 2019’da turizm gelirlerini de arttırdı. İlk üç çeyrek dönemdeki turizm geliri, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 15,9 artarak, 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2019’un tamamındaki turizm geliri 2014 yılındaki 34,3 milyar dolarlık rekor dolayında çıkabilir. Yalnız bu seviyeye bu kez daha fazla ziyaretçi ile ulaşılmış olacağını burada belirtelim.
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